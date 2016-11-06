مصادرة صحف سودانية بعد مقالات “أسعار الوقود”

صادرت أجهزة الأمن السودانية، اليوم الأحد، كافة أعداد 3 صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود، اعتبر أنها تتضمن انتقادات للحكومة، وفق جمعية الصحفيين السودانيين.

وقالت الجمعية في بيان إن عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني صادروا الأعداد الكاملة لصحف “الجديدة” و”التيار” و”الوطن” من دون أي تبرير.

وأضافت أن “هذا يندرج في إطار السياسة المعادية” للإعلام التي ينتجها الجهاز، فيما أكد صحافيو “التيار” و”الجديدة” المستقلتين مصادرة أعدادهما، وفقا لما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وقال رئيس تحرير “التيار”، عثمان ميرغني، إن عناصر جهاز الأمن “جاءوا إلى المطبعة باكرا هذا الصباح وصادروا كل أعداد الجريدة دون أي تفسير”، وأضاف: “لا أظن أنه يوجد في الصحيفة ما يستدعي هذا التصرف”.

من جانبه، أوضح رئيس تحرير “الجديدة”، أشرف عبدالعزيز، أنه لم يتلق اتصالات من جهاز الأمن تتعلق بتغطية ارتفاع أسعار المحروقات، التي تعتبر “مسألة حساسة” نظرا للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في السودان.

ولكنه أضاف أنه في الواحدة فجرا (22:00 توقيت جرينيتش السبت): “صادر جهاز الأمن كل أعداد الجريدة، لا نعرف لماذا فعلوا ذلك”.