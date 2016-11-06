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شرطة الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية بدعوى اعتزامها تنفيذ عملية طعن

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شرطة الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية بدعوى اعتزامها تنفيذ عملية طعن شرطة الاحتلال تعتقل سيدة مقدسية بدعوى اعتزامها تنفيذ عملية طعن

شرطة الاحتلال – أرشيفية

أعلنت الشرطة الاسرائيلية، اليوم الأحد، أنها اعتقلت سيدة من مدينة القدس، قالت إنها كانت بصدد تنفيذ عملية طعن.

وأشارت الشرطة في بيان لها نشر صباح اليوم الأحد، ووصل نسخة منه لوكالة الأناضول: “وصلت معلومات استخباراتية الليلة، تتحدث عن نية امرأة مقدسية، تبلغ من العمر 36 عاما، بتنفيذ عملية”.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على سكينتين، أثناء عملية تفتيش منزل المقدسية، عقب اقتحامه، وفقًا لوكالة الأناضول.

لكنّ ناصر قوس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في مدينة القدس، قال في تصريح صحفي، إن السيدة المعتقلة، هي “قمر بدوي”، وتقطن بالبلدة القديمة بالمدينة.

من جانبه، استنكر أمجد أبو عصب، رئيس لجنة “أهالي الأسرى المقدسيين”، اعتقال السيدة بدوي، وقال : “الشرطة الإسرائيلية ادعت عثورها على سكينين بجانب القرآن الكريم في منزل السيدة، هنالك قرآن كريم في كل بيت فلسطيني وهنالك سكاكين تستخدم في المطبخ، هذه ليست أدله لتنفيذ الاعتقال”.
> وأشار إلى أن 12 سيدة مقدسية، من بينهن أربعة قاصرات، معتقلات حاليا في السجون الاسرائيلية، بتهمة محاولة تنفيذ عمليات طعن.

وأضاف:” السلطات الاسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام وحتى هذه اللحظة 1731 مقدسيا في القدس، منهم 68 سيدة و 12 فتاة قاصرة، بالإضافة إلى 556 طفلا دون الثامنة عشرة منهم 42 طفلا لم تتجاوز اعمارهم الثانية عشرة”.

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