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الخميس القادم.. أوبريت «وحياتك يا مصر» بوكالة الغوري

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الخميس القادم.. أوبريت «وحياتك يا مصر» بوكالة الغوري الخميس القادم.. أوبريت «وحياتك يا مصر» بوكالة الغوري

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، أوبريت (وحياتك يا ) عن نص الازهر في ألف عام للشاعر إبراهيم غراب، رؤية فنيةللفنان علاء مرسي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس الموافق 10 نوفمبر 2016 بوكالة الغوري.

عرض (وحياتك يا مصر) من إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، ويتكون فريق التمثيل من نتاج ورشة عمل لاكتشاف المواهب قام بتنفيذها الفنان علاء مرسي ومجموعة من الفنانين في عدد من المحافظات المختلفة هي القاهرة، الاسكندرية،
> البحيرة، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنصورة ، المنوفية ، وكان نتاجها اكتشاف 400 موهبة شابة، تم تدريبهم وإعدادهم للمشاركة في هذا الأوبريت الوطني.

الأوبريت كتابة وتمثيل وغناء فريق الموهوبين للمسرح والسينما، إشراف إضاءة وديكور وتقنية د/أحمد سرحان.

عرض (وحياتك يا مصر) يستعرض تاريخ الأزهر فى 1000عام، منذ تأسيسه في عهد الدولة الفاطمية، و استعراض كل الحقب التاريخية التي مرت علي الأزهر، مرورًا بدولة المماليك والدولة العثمانية وفترة الاحتلال البريطانى وغيرها، ومناداته
> بالمنهج الوسطي، ونشره لثقافة التسامح بين المصريين.

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