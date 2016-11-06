"طرق دبي" توفر خدمة توصيل بطاقة المواقف لأماكن ذوي الإعاقة مجاناً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عزمها توفير خدمة إصدار بطاقة مواقف لذوي الإعاقة عن طريق توصيلها إلى منازلهم أو أماكن عملهم، بدءا من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز مبادرة حكومة دبي "مجتمعي .. مكان للجميع" التي تهدف إلى تحويل دبي مدينة صديقة للمعاقين بحلول 2020 .

وقال السيد يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة رئيس فريق العمل المشترك والمشرف على مشروع تحويل دبي لمدينة مؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة: إن توفير خدمة توصيل بطاقة المواقف لأماكن إقامة ذوي الإعاقة أو مكان وظيفتهم، دون الحاجة لمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين أو المبنى الرئيس للهيئة، يجسّد اهتمام الهيئة بهذه الفئة التي تعتبر جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، موضحاً أن على ذوي الإعاقة تجهيز الأوراق اللازمة ومن ثم تقديم طلبهم من خلال مركز الاتصال 8009090 ، ليصل بعدها إليهم مندوب الهيئة وتسليمهم البطاقة، مؤكداً إن لدى الهيئة خططاً لزيادة عدد الخدمات التي سيتم إنجازها بالوسيلة المذكورة.

وأضاف : إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بفئة ذوي الإعاقة، حيث تدرس دائماً احتياجاتهم وتطلعاتهم لتحقيق راحتهم، وتقديم أسهل الوسائل للاستفادة من خدماتنا، مشيراً إلى أن الهيئة تنظم بشكل استراتيجي ورش عصف ذهني لتطوير خدمات ذوي الإعاقة والارتقاء بها بما يحقق رضاهم وسعادتهم، وأن الهيئة، قامت بزيارة نادي دبي للمعاقين للتعرف إلى ملاحظات وأفكار واقتراحات ذوي الإعاقة ووضع أفضل الخطط لتنفيذها، وأن الهيئة تعتبر أحد أهم الجهات الحكومية التي تعمل بجدية وتبذل أقصى مساعيها في سبيل إنجاح "مشروع "البيئة المؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأكد الرضا، أن الهيئة تراعي فئة ذوي الإعاقة في خدماتها ومشاريعها في التنقل، فقد حرصت في إدخال تحديثات في كل وسائلها للمواصلات العامة تناسب حركتهم وتنقلاتهم بسهولة ويسر، سواء في الحافلات أو في المترو، أو مركبات الأجرة، أو في وسائل النقل البحري، بل أن الهيئة استطاعت تطوير موقعها الإلكتروني ليتناسب مع مختلف الإعاقات البصرية، خلال التصفح أو تقديم طلبات الخدمات.