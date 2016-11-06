كهرباء ومياه دبي تنتهي من تركيب الألواح الكهروضوئية على 222 مبنى

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن الإنجازات التي حققتها حتى شهر أكتوبر من العام 2016، في إطار مبادرتها الذكية "شمس دبي" التي أطلقتها الهيئة انسجاماً مع مبادرة "دبي الذكية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل إمارة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم.

وتتيح "شمس دبي" لأصحاب المباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتولى الهيئة ربطها مع شبكة الكهرباء في دبي، حيث تُستخدم الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نسعد في هيئة كهرباء ومياه دبي بالإقبال الكبير على تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في المباني ضمن مبادرة (شمس دبي)، الأمر الذي يؤكد نجاحها الملفت، ويعكس حرص جميع الجهات الحكومية والخاصة في دبي على تحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتقديم تجربة المدينة الفعالة، والسلسة والآمنة والمؤثرة للمواطنين والمقيمين والزائرين. كما يشير عدد المشاريع التي أُنجزت بالفعل وتلك التي ما زالت قيد التنفيذ إلى التزامنا بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 75% بحلول 2050."

وأضاف الطاير: "أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية والخاصة التي بادرت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن مبادرة (شمس دبي) لإنتاج الطاقة الكهربائية محلياً، ونثمن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الحفاظ على البيئة وتقليل البصمة الكربونية عبر الاستفادة من الطاقة الشمسية. كما أدعو أصحاب البيوت والفلل وجميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، ليكونوا شركاء لنا في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق أهداف حكومة دبي لتنويع مصادر الطاقة ضمن مفهوم المدينة الذكية المستدامة والسعيدة، والحد كذلك من انبعاثات الكربون تحقيقاً لاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول العام 2021، بما يضمن مستقبلاً مستداماً لنا ولأجيالنا القادمة."

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن بالغ سعادته بالنتائج التي حققتها المبادرة خلال هذه الفترة، وقال سعادته: "لقد تمكنت الهيئة حتى شهر أكتوبر من العام الحالي من ربط شبكة الهيئة بما يقارب 222 نظاماً شمسياً على أسطح المباني، وتضم مبانٍ سكنية وأخرى تجارية في إمارة دبي بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميجاوات. كما استكملت الهيئة تسجيل 44 شركة مقاولة واستشارية لديها، ووصل إجمالي من اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة إلى 247 مهندساً ممن حصلوا على شهادة (خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية). ووصل عدد مصنعي معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المسجلين رسمياً لدى الهيئة إلى 70 مصنعاً، مع (578) من المعدات المعتمدة لمبادرة شمس دبي. كما تتعاون الهيئة مع 18 مؤسسة حكومية لتركيب الألواح الكهروضوئية على 35 مبنى حكومي."

وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق أكبر مشروع لتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، عبر تركيب 88 ألف لوح شمسي على أسطح المباني التابعة لموانئ دبي العالمية في المنطقة الحرة لجبل علي وفي ميناء راشد، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2017.