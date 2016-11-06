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تأجيل جلسات إعادة محاكمة 76 من عناصر الإخوان الإرهابية بالإسكندرية

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تأجيل جلسات إعادة محاكمة 76 من عناصر الإخوان الإرهابية بالإسكندرية تأجيل جلسات إعادة محاكمة 76 من عناصر الإخوان الإرهابية بالإسكندرية

>(أ ش أ)

 قررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل جلسات إعادة محكمة 76 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على خلفية الاشتباكات التى وقعت فى 26 أغسطس عام 2013 بمحيط مسجد القائد إبراهيم، وعرفت إعلاميًا بـ"جمعة تفويض الجيش" إلى جلسة غد الاثنين لاستكمال سماع المرافعات عن المتهمين.

ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال تلك الاشتباكات، والشروع في قتل آخرين، واتهامات باستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق الكورنيش، وتعطيل حركة المرور وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وأدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.

يذكر أن محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات السابق في القضية بمعاقبة 9 متهمين حضوريًا من جماعة الإخوان من بينهم متهم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 12 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة 66 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بينما برأت المحكمة 8 آخرين، وذلك بعد أن وجه لهم تهم القتل العمد وإثارة الذعر والتحريض على الجيش والشرطة والنظام الحالي في "جمعة التفويض".

كما قررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة، والتي قررت تأجيل محاكمة المتهمين إلى الغد.

 

 


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