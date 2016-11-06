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القبض على مهندس بحوزته 100 جرام حشيش بالغردقة

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القبض على مهندس بحوزته 100 جرام حشيش بالغردقة القبض على مهندس بحوزته 100 جرام حشيش بالغردقة

>البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط مهندس بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا يفيد تمكن النقيب الحسينى حلمى معاون مباحث ثان الغردقة من القبض على مهندس يدعى "محمود . ع . م" 25 سنة مقيم بحى مجاهد الغردقة، وبحوزته 23 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 100 جرام تقريبًا، ومبلغ مالى وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه وضبطه فى قضايا سرقه من قبل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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