الأربعاء المقبل ..منجم السكرى يطلق إشارة البدء لمارثون من النيل للبحر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن العميد عصمت الراجحى مدير عام الأمن والعلاقات العامة بشركة سنتامين المالكة لشركة السكرى لإنتاج الذهب بمرسى علم عن إقامة مارثون الجرى السنوى، الذى تقيمه شركه سينتامين القائمه على منجم السكرى يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 من نوفمبر الجارى .

وأضاف مدير عام الأمن والعلاقات العامة بشركة سنتامين المالكة لشركة السكرى لإنتاج الذهب أن المارثون يبدأ من مدينه ادفو على نهر النيل إلى مدينه مرسى علم جنوب البحر الأحمر وذلك لربط النيل بالبحر الأحمر ونقل صوره مصر آمنه من النيل للبحر.

ومن المقرر أن يحمل المتسابقون زجاجه مياه من النيل لصبها فى البحر لترسيخ مفهوم مصر وطن واحد .

وسوف يشارك فى السباق فرق من بين العاملين بالشركه ومواقعها ومكاتبها على مستوى العالم بمصر وانجلترا وكندا واثيوبيا وبوركينا فاسو واستراليا من جنسيات مختلفه رجال ونساء ومسافه السباق حوالى 240كم مقسمه على 10 مشاركين فى كل فرقه، بحيث لا تقل مسافه جرى المتسابق عن 20 كم.