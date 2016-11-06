أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

البورصة تربح 29.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

Google+ Print
البورصة تربح 29.5 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تربح 29.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية قفزاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط أحجام تداول قياسية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية، كرد فعل إيجابي لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5. 29 مليار جنيه، لينهي تعاملات، الأحد، عند مستوى 2. 458 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 47. 1 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 12. 6%، ليبلغ مستوى 90. 9349 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 18. 4%، ليبلغ مستوى 38. 365 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، اليى أضاف نحو 79. 3% إلى قيمته، ليبلغ مستوى 48. 853 نقطة.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا