البورصة تربح 29.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

واصلت البورصة المصرية قفزاتها القوية لدى إغلاق تعاملات الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط أحجام تداول قياسية مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية، كرد فعل إيجابي لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5. 29 مليار جنيه، لينهي تعاملات، الأحد، عند مستوى 2. 458 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 47. 1 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 12. 6%، ليبلغ مستوى 90. 9349 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 18. 4%، ليبلغ مستوى 38. 365 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، اليى أضاف نحو 79. 3% إلى قيمته، ليبلغ مستوى 48. 853 نقطة.

أ ش أ