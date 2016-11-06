الإنتهاء من تسكين3200 طالبة بمدن جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور صفا محمود القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد أنه تم الانتهاء من تسكين 3200 طالبة في المدينة الجامعية للطالبات بالمقرين القديم بمدينة سوهاج، والجديد بمدينة سوهاج الجديدة حيث تم فتح التسكين بناءً علي قواعد وشروط منها السن والمسافة للفرقة الأولي، وكذلك للحاصلين على تقديرات امتياز وجيد جدا للفرقة الثانية.

كما أوضح د. صفا محمود أنه تم مراعاة الحالات الاجتماعية الصعبة مثل حالة وفاة الوالد وحالات البحث الاجتماعي الذي يفيد بتدني المستوى المادي وبذلك تم استقبال أعداد أكبر من الأعوام السابقة.

وأضاف صابر أبو ضيف مدير عام المدن الجامعية أنه تم الانتهاء من تأسيس مبنى 2 بالجامعة الجديدة، وتجديد مبنيي " أ . ج " بالمدينة القديمة وإضافتهم للخدمة، مع مراعاة حتمية وجود أماكن شاغرة بالمدن تحسبا لوقوع بعض الأحداث الناتجة عن ظروف خاصة، كالحرائق او ظهور أمراض معدية .