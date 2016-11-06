الرئيس اللبنانى: لا صوت يعلو على الدستور ولن نكون مرهونين لأى بلد

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن وصوله للرئاسة ليس الهدف وإنما البداية لبنيان وطنى قوى من خلال مشروع كبير، وأنهم ملتزمون تجاه استقلال لبنان واحترام القوانين لضمان حقوق المواطنين، قائلا "لا صوت يعلو فوق الدستور بعد الآن".

وأوضح الرئيس اللبنانى فى كلمة أمام الوفود الشعبية التى جاءت لتهنئته بمنصب الرئيس، أن من يحاول السيطرة على طائفة معينة يحاول إلغاء لبنان بأكملها وأن الدولة القوية يتم بناءها على دستور يحترمه السياسيين، مؤكدا أن لبنان لن تكون مرهونة لأى بلد وستعاطى مع كل الشعوب بعطاء ومحبة.

وأشار رئيس لبنان الجديد، إلى أن استثمار الموارد الطبيعية وضعتهم فى عجز مادى ولابد من حدوث انتعاشة اقتصادية، قائلا "صنعنا وحدتنا الوطنية بأيدينا ولابد من إنجاز مرحلة بناء الوطن".