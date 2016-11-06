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القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب السورية

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القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب السورية القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب السورية

>رويترز

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تهدف إلى طرد تنظيم داعش جنوبا من بلدة الباب وإنها أصبحت على بعد 12 أو 13 كيلومترا عن البلدة.

وبدأت تركيا عملية في شمال سوريا في أغسطس دعما لمقاتلين أغلبهم من التركمان والعرب في محاولة لطرد مقاتلي التنظيم المتشدد من الحدود السورية التركية والحيلولة دون سيطرة فصائل كردية مسلحة على أراض.

وقال أردوغان إن الاتحاد الأوروبي وعد بدفع ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في إيواء المهاجرين لسوريين لكن أنقرة لم تحصل حتى الآن سوى على ما يتراوح بين 200 و300 مليون يورو. 

 


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