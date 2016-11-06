إدوار يؤكد لـ«ONA» انضمامه لـ«القاهرة اليوم» على «Orbit»

كتبت – إنجي لطفي

قال الفنان إدوارد في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إنه انضم بالفعل إلى فريق برنامج “القاهرة اليوم” على شاشة Orbit، والمقرر عرضه خلال شهر نوفمبر الجاري .

وأضاف إدوارد أنه سيشارك الإعلامي جمال عنايت في تقديم الانترو في البرنامج بالإضافة إلى تقديمه فقرة مطبخ والعزف على الجيتار خلال تقديمه الحلقة لمجموعة من الأغاني موضحا أنه سيقدم فقرات ترفيهية خلال مشاركته للبرنامج.

وتابع قائلا :” أنه سيقدم البرنامج أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع “.

يذكر أن ادوارد خاص تجربة تقديم البرامج من قبل ولكن من نوعية برامج المقالب مثل:برنامج” التجربة” على شاشة النهار، وبرنامج أوعى يجيلك إدوارد ” على شاشة ontv، لكن هذه المرة يشارك في تقديم برنامج اجتماعي ترفيهي بعيدا عن المقالب”.

> وكانتONA قد انفردت بنشر خبر انضمام الفنان إدوارد إلى برنامج “القاهرة اليوم” ومشاركته الإعلامي جمال عنايت تقديم البرنامج.