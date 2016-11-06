ضبط تاجر يبع شامبو و معطر بدون صلاحية ببورسعيد

تمكنت مباحث التموين، من ضبط بضائع غير مدون عليها تاريخ الصلاحية لدي أحد التجار ببورسعيد .

و كانت حملة تموينية قادها العميد محجمد المحروقي رئيس مباحث شرطة التموين ببورسعيد علي المحلات و بتفتيش احد المحلات التي يملكها جابر ح ج ا 67 سنة بدائرة قسم المناخ لحيازته داخل المحل على عدد ( 77 ) عبوه شامبو ماركه سوبر سلك وزن العبوة 500 ملى جرام .

كما تم ضبط عدد ( 27 ) عبوه شامبو ماركه ديسك كور وزن العبوة 500ملى جرام وعدد ( 25 ) عبوه شاور جيل ماركه سوفت جنتك وزن العبوة 500 ملى جرام وعدد ( 6 ) عبوات شاور جيل ماركه سوفت جنتك وزن العبوة 850 ملى جرام وعدد ( 16 ) عبوه اسبراى معطر للجسم ماركه ايرافيارا وزن العبوة 150 ملى جرام وذلك لعدم وجود بيانات تفيد الانتاج والصلاحية مخالفا القانون رقم 281 لسنه 1994 والخاص بقمع الغش والتدليس، تم التحفظ على المضبوطات تحرر المحضر 4695/2016 جنح المناخ .