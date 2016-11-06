الصحة: ضم الأطراف الصناعية العلوية لقائمة نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجالس الطبية المتخصصة الموافقة على اضافة خدمة صرف الاطراف الصناعية العلوية الى حزمة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان وافق على توفير الاطراف الصناعية العلوية وذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على تلبية جميع طلبات المرضى وخصوصا ذوى الاعاقة .

وأضاف ” كاظم ” أنه تم الموافقة مسبقا على الاطراف الصناعية السفلية من خلال لجان ثلاثية من المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى، حيث يتم توجيه القرارات لذات المعهد ، لافتا الى استمرار اصدار الاطراف الصناعية عن طريق اللجان الثلاثية من المعهد .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الى أنه سيتم توافر الطرف الصناعى فى شركة الجمهورية احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للادوية ، حيث تقدمت بعرض تنافسى يقل عن نصف قيمة العرض المقدم من المعهد القومى للجهاز الحركى والعصبى مع تشابه الطرف الصناعى فى الكفاءة والخامات المستوردة ، لافتا الى توافر الطرف الصناعى فى جميع المحافظات نظرا لتعدد أفرع الشركة بكل المحافظات مما يوفر الوقت والجهد على المريض ، ويخفف عليه مشقة السفر الى القاهرة.