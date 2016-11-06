ضبط مخبز بلدي ينتح رغيق ناقص الوزن و16 قضية تمزينية

بورسعيد جمال نوفل

تحرر محضر ضد وليد محمد احمد الدجرى 45 سنة، صاحب مخبز بلدى بمنطقة بنك الإسكان دائرة قسم الضواحى، لانتاجة رغيف خبز مدعم لاصحاب البطاقات الذكية ناقص الوزن بمقدار 17,35 جرام عن الوزن المقرر مخالفا للتوجيهة الوزارى رقم 1 لسنه 2016 ولمدير مديرية التموين لتوقيع غرامة مالية على صاحب المخبز لاتقل عن 500 جنيه .

كما تم ضبط ضبط عدد (4) قضيه عدم حمل شهادة صحية وضبط عدد (5) قضيه عدم إعلان عن أسعار وضبط عدد (2) قضيه مزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط عدد (1) قضيه عدم إعلان عن مخزن وضبط عدد (2) قضيه بيع بأذيد من السعر الرسمى ( سجائر ) باجمالى ( 16 ) قضية تموينية مختلفة .