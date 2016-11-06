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تأجيل إعادة محاكمة بديع و36 آخرين في «غرفة عمليات رابعة» لـ 3 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة بديع و36 آخرين في «غرفة عمليات رابعة» لـ 3 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة بديع و36 آخرين في «غرفة عمليات رابعة» لـ 3 ديسمبر

بديع (أرشيفية)

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية”غرفة عمليات رابعة” إلى جلسة 3 ديسمبىر لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة النقض، قد قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها “إعداد غرفة عمليات” لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض “اعتصامى رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

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