ماهر زين لـ “9090″: اليوم توقيع عقد ألبومي الجديد بالقاهرة

يوقع المطرب ماهر زين، عقد ألبومه الجديد فى “ميجا ستورز” مع شركة “فيرجين” بالقاهرة، اليوم.

وقال زين في برنامج “كلام معلمين”، الذى يقدمه الإذاعى أحمد يونس، عبر “الراديو 9090″، إن ردود الفعل على أعماله تمثل طاقة إيجابية له للاستمرار والعمل وأوضح زين أن هناك غير مسلمين يستمعون له، ويتواصلون معه لإبداء الإعجاب بأعماله، حيث يغنى 7 لغات، منها العربية، الإنجليزية، الماليزية، التركية والأوردية.

وأوضح زين أن اللغة التركية من أصعب اللغات التى تغنى بها نظرا لصعوبتها فى نطق بعض الأحرف، بينما يغنى بالإنجليزية أفضل من العربية، نظرا لتنقله الكثير بين البلدان الناطقة بها، على عكس اللغة السويدية التي تعد الأفضل بالنسبة له لأنها لغته الأم.