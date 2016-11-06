أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

ماهر زين لـ “9090″: اليوم توقيع عقد ألبومي الجديد بالقاهرة

Google+ Print
ماهر زين لـ “9090″: اليوم توقيع عقد ألبومي الجديد بالقاهرة ماهر زين لـ “9090″: اليوم توقيع عقد ألبومي الجديد بالقاهرة

ماهر زين (أرشيفية)

يوقع المطرب ماهر زين، عقد ألبومه الجديد فى “ميجا ستورز” مع شركة “فيرجين” بالقاهرة، اليوم.

وقال زين في برنامج “كلام معلمين”، الذى يقدمه الإذاعى أحمد يونس، عبر “الراديو 9090″، إن ردود الفعل على أعماله تمثل طاقة إيجابية له للاستمرار والعمل وأوضح زين أن هناك غير مسلمين يستمعون له، ويتواصلون معه لإبداء الإعجاب بأعماله، حيث يغنى 7 لغات، منها العربية، الإنجليزية، الماليزية، التركية والأوردية.

وأوضح زين أن اللغة التركية من أصعب اللغات التى تغنى بها نظرا لصعوبتها فى نطق بعض الأحرف، بينما يغنى بالإنجليزية أفضل من العربية، نظرا لتنقله الكثير بين البلدان الناطقة بها، على عكس اللغة السويدية التي تعد الأفضل بالنسبة له لأنها لغته الأم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا