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اليوم.. عمر جابر ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لغانا

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اليوم.. عمر جابر ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لغانا اليوم.. عمر جابر ينضم لمعسكر المنتخب استعدادًا لغانا

عمر جابر

يصل عمر جابر، المحترف في صفوف فريق بازل السويسري، إلى القاهرة اليوم الأحد، من أجل الانضمام لمعسكر الوطني الذي ينطلق اليوم، استعدادًا لمواجهة غانا.
> ويستعد منتخب لمواجهة غانا يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.
> وكان المنتخب الوطني فاز على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

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