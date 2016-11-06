إطلاق نار بمطار أتاتورك في اسطنبول واعتقال رجلين

منعت السلطات التركية، لفترة وجيزة السيارات من دخول ومغادرة مطار أتاتورك الرئيسي في اسطنبول بعد أن أطلقت الشرطة أعيرة نارية عندما رفضت دراجة نارية أمرًا بالتوقف.

وأضافت شبكة “سي.إن.إن ترك” أن أحد الرجلين اللذين كانا يركبان الدراجة النارية أصيب واعتقل كما اعتقلت الشرطة الرجل الثاني بعد مطاردة. ولم تذكر الأنباء إصابة أحد من الشرطة أو المدنيين.

وفي يونيو قتل مفجرون انتحاريون يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم “داعش” 41 شخصًا وأصابوا نحو 240 آخرين خلال إطلاق نار وإلقاء متفجرات في المطار.

وقالت “سي.إن.إن ترك” إن الحادث الأخير لم يؤثر على الرحلات في مطار أتاتورك وهو ثالث أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، وأتاتورك هو مركز شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية.

ولم يعرف على الفور سبب طلب الشرطة من الرجلين التوقف.