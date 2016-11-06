صور.. محافظ بني سويف ومدير الأمن يلتقيان بتجار الجملة لمواجهة الأسواق العشوائية

كلف المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية بالتواجد المستمر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وشكاواهم في مختلف القطاعات والإجابة على استفسارات المواطنين في كافة المجالات سواء على المستوى الجوانب المعيشية لهم أو توضيح الاهداف قصيرة المدى وطويلة المدى من برنامج الإصلاح الإقتصادي التي تتخذها الحكومة في المرحلة الحالية ، وأن هذه الاجراءات تقوم بها الحكومات في العديد من دول العالم ، وأهمية التكاتف من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

ووجًه المحافظ بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين، والعمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط، وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كافة السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من تجار الجملة على مستوى المحافظة وذلك في حضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام ورؤساء المدن السبع ومسؤولى التموين لوضع آليات والتنسيق بين الجهات المعنية والتجًار بالسوق السويفي بهدف توفير السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مناسبة للمواطن بدائرة المحافظة ومراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين خاصة محدودى الدخل منهم.

تم الإتفاق على الخطوات العملية لتوصيل السلع الأساسية للمواطن بالقرى والعزب والنجوع من خلال منافذ كبيرة وصغيرة أو سيارات متنقلة،حيث وجًه المحافظ رؤساء المدن لتحديد المواقع المناسبة بشكل عاجل لهذا الغرض لبيع السلع بأسعار مخفضة في متناول المواطن البسيط.

تمت مناقشة آليات الإستفادة من عدد من المبادرات والتجارب في مجال توفير السلع وتنسيق كافة الجهود ولتفعيل المبادرات وإمتدادها لأكبر نطاق خاصة لتغطية القرى وتوابعها ، حيث وجًه المحافظ مسؤولى التموين بحصر المبادرات والتجارب لتقييمها ولتسهيل تنفيذها واستمراراها والاستفادة من مجهودات الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

تم الإتفاق على قيام التموين بتوعية التجار بالإجراءات القانونية التي يجب الإلتزام بها خلال مراحل الاتجار في السلع الأساسية بهدف مساعدة التجار وتوعيتهم بأية أخطاء قد تعرضهم للمساءلة القانونية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة التوسع في منافذ وأسواق بيع متكاملة بشكل منظم غير عشوائي تتوفر بها السلع المختلفة بأسعار مناسبة وذلك بهدف مواجهة الأسواق والشوادر العشوائية التي لا تلتزم بأسعار السوق ، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والتموين بالمتابعة المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية وضبط الأسواق.