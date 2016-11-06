معبد دندرة بقنا يستقبل 80 سائحا من روسيا وبريطانيا

قنا – وائل محمد

قال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، إن معبد دندرة شهد اليوم، السبت، زيارة عدد من السياح الأجانب من دول "روسيا وإنجترا"، حيث بلغ عدد السياح الزائرين للمعبد 80 سائحا، فى إشارة إلى الزيادة الملحوظة بعدد السائحين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "الصغير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معبد دندرة شهد زيادة فى أعداد المصريين لزيارة معبد دندرة والمزارات السياحية الموجودة هناك، خاصة أن المعبد يشهد توافد رحلات مدرسية خلال أيام الدراسة، لتعريف الطلاب بقيمة الآثار المصرية الموجودة هناك، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الرعاية والأنشطة للسياح والمصريين لجذب عدد أكبر من السياحة الخارجية والداخلية خلال الفترة المقبلة.