وزير التعليم يعتمد مدرسة القصاصين للغات وإرسالها للحكومة للتصديق عليها

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أثناء زيارته اليوم لمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، عن اعتماد قرار مدرسة القصاصين الرسمية للغات من الوزارة، وجارى إرساله لمجلس الوزراء للتصديق عليه من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء منتصف الأسبوع القادم .

ومن جانبه، أوضح محمد جبر رئيس مجلس أمناء المدرسة، أن اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعد بسرعة البدء فى عملية إنشاء المدرسة لخطة اعتماد القرار من رئيس الوزراء، مؤكداً أن كل الاعتمادات المالية الخاصة بعملية الإنشاء متوفرة من أجل تنفيذ رغبة أهالى وأبناء مركز ومدينة القصاصين .