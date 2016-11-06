أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم يعتمد مدرسة القصاصين للغات وإرسالها للحكومة للتصديق عليها

Google+ Print
وزير التعليم يعتمد مدرسة القصاصين للغات وإرسالها للحكومة للتصديق عليها وزير التعليم يعتمد مدرسة القصاصين للغات وإرسالها للحكومة للتصديق عليها

>الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أثناء زيارته اليوم لمحافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، عن اعتماد قرار مدرسة القصاصين الرسمية للغات من الوزارة، وجارى إرساله لمجلس الوزراء للتصديق عليه من جانب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء منتصف الأسبوع القادم .

 

ومن جانبه، أوضح محمد جبر رئيس مجلس أمناء المدرسة، أن اللواء يسرى عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعد بسرعة البدء فى عملية إنشاء المدرسة لخطة اعتماد القرار من رئيس الوزراء، مؤكداً أن كل الاعتمادات المالية الخاصة بعملية الإنشاء متوفرة من أجل تنفيذ رغبة أهالى وأبناء مركز ومدينة القصاصين .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365