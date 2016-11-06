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تأجيل دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب

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تأجيل دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب تأجيل دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس اتحاد الصناعات لدعوة أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الحبوب بإعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وتحديد يوم ٢٥ يوليو الجاري لاجرائها لبطلانها واجراءاتها والاسس والقواعد التى تتم عليها وتنبع منها والعوار الذى شابها ويلحق بها وما يتمحض عنها، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل .

وقالت الدعوى إن مقيمي الدعوى أعضاء بالجمهية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وقد تقدموا للترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة التى كان محددًا لإجرائها يوم ٢٤ مايو الماضي، إلا أنه تم إلغاؤها إثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.

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