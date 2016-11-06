تأجيل دعوى إلزام رئيس الجمهورية بإلغاء قرار حل جمعية الاخوان لـ1 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى اعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الخاص بحل جمعية الإخوان المسلمين بجلسة الاول من يناير .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠١٣.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تم إحالتها الى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.