ضبط 1509 مخالفة مرورية في ببورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل:

تمكنت حملات مرورية في بورسعيد، من ضبط 1509 مخالفة مرورية متنوعة في جميع انحاء بورسعيد.

كان اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد، قد امر بتشديد الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية و الميادين بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وقاد الحملة اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور بورسعيد و المقدم حسن السخري مدير المباحث حيث تم عمل غرفة عمليات لرصد المخالفات و سرعة تنفيذها ، و أمر مدير الأمن بتسهيل دفع الغرامات و التشديد علي المخالفغين خاصة حالات الازعاج و قائدي سيارات الافراح و الدراجات البخارية و ضبك السيارات المخالفة بدون رخصة تسيير.