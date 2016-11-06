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ضبط 1509 مخالفة مرورية في ببورسعيد

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ضبط 1509 مخالفة مرورية في ببورسعيد ضبط 1509 مخالفة مرورية في ببورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل:

تمكنت حملات  مرورية في بورسعيد، من ضبط 1509 مخالفة مرورية متنوعة في جميع انحاء بورسعيد.

كان اللواء زكي صلاح الدين مدير أمن بورسعيد، قد امر بتشديد الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية و الميادين بجميع أنحاء محافظة بورسعيد، وقاد الحملة اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور بورسعيد و المقدم حسن السخري مدير المباحث حيث تم عمل غرفة عمليات لرصد المخالفات و سرعة تنفيذها ، و أمر مدير الأمن بتسهيل دفع الغرامات و التشديد علي المخالفغين خاصة حالات الازعاج و قائدي سيارات الافراح و الدراجات البخارية  و ضبك السيارات المخالفة بدون رخصة تسيير.

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