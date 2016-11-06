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«كوبر»: رمضان صبحي جاهز لموقعة غانا

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أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أنه اطمأن على رمضان صبحى لاعب الوطنى المحترف بصفوف ستوك سيتى الإنجليزى من خلال اتصاله باللاعب للاطمئنان على الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة أمام ويستهام بالدوري الإنجليزى.
> وأشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، إلى أن اللاعب أكد خلال اتصاله أنه بخير والإصابة لن تمنعه من المشاركة في مباراة غانا يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية بتصفيات مونديال روسيا 2018.

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