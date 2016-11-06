ضبط شاب اثناء إتجاره في البانجو بحي الضواحي ببورسعيد

بورسعيد – جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحي من ضبط شاب اثناء تجواله بسيارة ملاكي لبيع المخدرات علي زبائنة بحي الضواحي .

و كانت معلومات لرئيس مباحث الضواحي عن قيام م خ م ح 20 سنة بقيامه ببيع المواد المحظورة بالحي، و بعمل التحريات نبين صحة المعلوماتن و بتقنين الادجراءات تم مراقبة المتهم و عمل كبمن له حيث تم ضبطه و بحوزه 175 جرام بانجو و سلاح أـبيض و سكين و هاتف محمول . تم تحريز المضبوطات و تحر له المحضر رقم 6101/2016 جنايات الضواحي و بعرضه غعلي النيابة العامة لمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات .