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ضبط شاب اثناء إتجاره في البانجو بحي الضواحي ببورسعيد

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ضبط شاب اثناء إتجاره في البانجو بحي الضواحي ببورسعيد ضبط شاب اثناء إتجاره في البانجو بحي الضواحي ببورسعيد

أرشيفية

بورسعيد – جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحي من ضبط شاب اثناء تجواله بسيارة ملاكي لبيع المخدرات علي زبائنة بحي الضواحي .

و كانت معلومات لرئيس مباحث الضواحي عن قيام م خ م ح 20 سنة بقيامه ببيع المواد المحظورة بالحي، و بعمل التحريات نبين صحة المعلوماتن و بتقنين الادجراءات تم مراقبة المتهم و عمل كبمن له حيث تم ضبطه و بحوزه 175 جرام بانجو و سلاح أـبيض و سكين و هاتف محمول . تم تحريز المضبوطات و تحر له المحضر رقم 6101/2016 جنايات الضواحي و بعرضه غعلي النيابة العامة لمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات .

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