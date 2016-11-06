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خارجية كوريا الجنوبية: توافق مع واشنطن بغض النظر عن التغيير السياسي

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خارجية كوريا الجنوبية: توافق مع واشنطن بغض النظر عن التغيير السياسي خارجية كوريا الجنوبية: توافق مع واشنطن بغض النظر عن التغيير السياسي

وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن سول وواشنطن متفقتان بشأن ضرورة استمرار تحالفهما القوي بغض النظر عن التغيير المرتقب للإدارة الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا في هذا الصدد ردا على تصريحات المسئول الإعلامي بالبيت الأبيض جوش إرنست بأن التحالف الثنائي بين البلدين “قوي ودائم” على الرغم من الفضيحة السياسية الكبيرة التي تورطت فيها الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه.

وأضاف البيان أن التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست تؤكد حقيقة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يملكان تحالفا قويا بغض النظر عن المواقف السياسية الداخلية”.

وجاء فيه أيضا “أنه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 8 من هذا الشهر، ستدخل واشنطن فترة انتقال السلطة، ولكن هناك تفاهم مشترك بين البلدين على أن التحالف يجب أن يبقى قويا حتى بعد تغيير الإدارة”.

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