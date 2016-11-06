تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامى أحمد منصور وآخرين لـ ٢٧ نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامى أحمد منصور وإبراهيم هلال وعبد الفتاح فايد، لجلسة 27 نوفمبر الجارى .

كان سمير صبرى المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الثلاثة لعملهم فى قناة الجزيرة وتحريضهم على مصر وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب والاستعداء ضد الجيش.