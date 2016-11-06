تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابى إلى ٢٧ نوفمبر الجارى

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة ٢٧ نوفمبر الجارى.