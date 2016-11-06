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القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله لـ١٥ يناير

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القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله لـ١٥ يناير القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن هشام عبدالله لـ١٥ يناير

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب باسقاط الجنسية المصرية عن الفنان هشام عبد الله، لاتهامه بالخيانة، لجلسة 15 يناير المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة.  

 

وقال المحامى سمير صبرى فى الدعوى التى حملت رقم ٤١٠٩٤ لسنة ٧٠ ق، إن المبلغ ضده انضم حديثًا إلى كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة قناة إخوانية مملوكة للهارب أيمن نور ليسب الدولة المصرية، حيث ظهر عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصرى، موجهًا أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التى يديرها من خلال هذه القناة، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع الغالية بأبخس الأسعار، مرتكبًا فى حق وطنه العديد من الجرائم، وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى.


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مصر 365

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