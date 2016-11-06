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بدء جلسة محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال أعمال بقضية رشوة

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بدء جلسة محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال أعمال بقضية رشوة بدء جلسة محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و5 رجال أعمال بقضية رشوة

>كتبت ندى سليم

بدأت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، منذ قليل، نظر محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، ومسئول بحى النزهة، و5 من رجال الأعمال، فى واقعة رشوة وزارة الاستثمار، وذلك فى حضور المتهمين وهم: "عمرو.هـ" مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق، و"يوسف.م"، و "باسم.ع"، و"عبدالله.م" "حسن.خ"، "محمد.ا"، "وليد.ا".

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


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