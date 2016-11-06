إحالة أم وأبنائها للجنايات لاتهامهم بقتل عامل ونجله بالعمرانية

كتب سليم على

أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، أسرة مكونة من أم وأبنائها الثلاثة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عامل ونجله وتمزيق جثتيهما ثأرا لمقتل شقيقها علي يد شقيق المجني عليه الأول بمنطقة العمرانية .

وكشف أمر الإحالة الذي أعده شريف صديق وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، أنه عقب قيام حلاق بقتل عشيق زوجته المسجل خطر وتسليم نفسه لقسم الشرطة، قررت أسرة الأخير الانتقام فتوجهت والدته وأشقائه الثلاثة إلى منزل شقيق الحلاق واعتدى المتهمون عليه بالأسلحة البيضاء وعلى نجله البالغ من العمر 17 عاما حتي سقطا غارقين في دمائهما .

وأشار تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما إلى إصابة الأب بطعنتين في الصدر والبطن وإصابة نجله بضربة شومة علي رأسه وطعنات بالبطن ادت لخروج الاحشاء.

وكشفت التحقيقات التي باشرها طارق جودة وكيل اول نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن حلاق يمتلك محلا بجوار منزله توجه إلي المنزل عقب الافطار في رمضان الماضى، لاستخدام دورة المياه ففوجيء بزوجته تفتح له باب الشقة مرتدية قميص نوم وتحاول ادخاله إلي الحمام وابعاده عن غرفة اطفالهما، إلا أنه انتابه الشك في الامر عندما شاهد خيال يتحرك داخل الغرفة وبفتح الباب فوجيء بوجود عشيق زوجته يرتدي ملابسه فقام العشيق بالتعدي بالضرب علي الزوج الذي اسرع محضرا سكين وانهال بها طعنا علي العشيق أثناء محاولته الهرب من الشقة حيث سدد له عدة طعنات فيما تمكنت الزوجة من الهرب .

وأضافت تحقيقات شريف صديق وكيل اول نيابة حوادث جنوب الجيزة، أنه فور علم اسرة القتيل الذي تبين أنه مسجل خطر بمقتله وتسليم الزوج لنفسه توجه عدد منهم إلي منزل شقيق الزوج واقتحموه وقاموا بقتل شقيقه 40 عاما ونجل شقيقه 17 عاما وفروا هاربين فتمكنت قوات الامن من القبض علي أحدهم وفر الباقون هاربين وتبين أنهم الأم وشقيقين اخرين .