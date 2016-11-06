تأجيل دعوى بطلان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر اموال الاخوان لـ ١ يناير المقبل

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم السيد ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الاخوان المسلمين، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر فى ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان، لجلسة ١ يناير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٨٤٤ لسنة ٦٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣ .

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.