المنتدى الثانى للأمراض الصدرية بدبى يسلط الضوء على أحدث أساليب علاج الربو

استضافت شركة "موندى فارما" - وهى شركة المستحضرات الدوائية الرائدة فى علاج الأمراض الصدرية والربو - المنتدى الطبى الثانى للأمراض الصدرية فى ويستن ويستين دبى مدينة الحبتور، وذلك بحضور أكثر من مائتى خبير وطبيب فى مجال الأمراض الصدرية والجهاز التنفسى من مختلف الدول العربية ومصر، لمشاركة خبراتهم الطبية والإكلينيكية ومناقشة أحدث الوسائل التكنولوجية لمحاربة ومعالجة الأمراض الصدرية والجهاز التنفسى والربو.

حضر فعاليات المنتدى الإقليمى كبار خبراء الأمراض الصدرية والحساسية والجهاز التنفسى من مصر، الدكتور أشرف حاتم والدكتور عوض تاج الدين والدكتور طارق صفوت، حيث مثّل المنتدى فرصة فريدة من نوعها للأطباء والخبراء المصريين للتواصل مع زملائهم من حول العالم ومناقشة قضايا هامة كالطرق المبتكرة لتحسين التعايش مع مرض الربو، ومناقشة أحدث أدوية علاج الربو، واختيار جهاز الاستنشاق الأنسب والتوعية بالمرض.

وصرح الدكتور فؤاد القماح، المدير العام لشركة "موندى فارما" فى مصر وليبيا والشرق الأدنى، خلال المنتدى، بأن شركة "موندى فارما" أصبحت واحدة من كبرى شركات الأدوية فى العالم بفضل تاريخها وخبرتها فى مجال رعاية الأمراض الصدرية والتنفسية، مضيفًا أن الشركة حريصة على تلبية احتياج المرضى وتقديم حلول طبية مبتكرة لهم.

وأوضح القماح أن لتلبية الاحتياجات الناقصة لمرضى الربو ومستخدمى أجهزة الاستنشاق من خلال توفير حلولًا متطورة على قيد التسجيل.

عُقد المنتدى على مدار يومين وقدم أجندة علمية تعمل على خلق ورفع الوعى بشأن عبء مرض الربو الشعبى حاليًا على المجتمع، وتنوعت القضايا التى ناقشها المنتدى بين أسباب ضعف السيطرة على المرض، وتشخيص الربو فى إعدادات فريدة من نوعها والعلاج بمناهج تثقيفية جنبا إلى جنب مع الأدوات والطرق التى تعمل على تحسين نتائج المرضى.

يذكر أن نسبة انتشار مرض الربو قد ارتفعت فى مصر، حيث يعانى من هذا المرض المُزمن الملايين البالغين والأطفال على حد سواء فى جميع أنحاء مصر، وتعمل "موندى فارما" على التوعية بالأمراض الصدرية والجهاز التنفسى، والتوعية بشكل خاص بالربو الشعبى، وتقديم الحلول للمجتمعات التى يتفشى فيها هذا المرض بشكل كبير.