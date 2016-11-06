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آيتن عامر تنافس في موسم “نصف السنة” بأول بطولة سينمائية

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آيتن عامر تنافس في موسم “نصف السنة” بأول بطولة سينمائية آيتن عامر تنافس في موسم “نصف السنة” بأول بطولة سينمائية

آيتن عامر

تخوض الفنانة آيتن عامر سباق موسم إجازة نصف السنة السينمائي المقبل، بأول بطولة مطلقة لها في السينما، فيلم “يا تهدي يا تعدي”، والذي أوشك على الانتهاء من التصوير.

واستقر صناع الفيلم، بشكل نهائي على طرحه في موسم إجازة نصف السنة الدراسية، مما دفع المخرج خالد الحلفاوي، إلى وضع جدول زمني وتكثيف ساعات التصوير، لينتهي من تصوير كافة المشاهد، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية، ما بين شوارع القاهرة، وداخل أحد الاستوديوهات، قبل أن يتفرغ مخرجه لعمليات المونتاج والمكساج.

ويعد الفيلم أول بطولة سينمائية مطلقة لآيتن عامر، بعد سلسلة بطولات مشتركة، قدمتها السنوات الماضية، وحققت نجاحا جماهيريًا لافتا، ويشاركها البطولة الفنانة سلوى خطاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول فتاة مكافحة تعمل في تعليم قيادة السيارات للسيدات، وسط مفارقات طريفة في الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد شاهين، إدوارد، بدرية طلبة، محمد عادل، شيماء سيف، وتأليف أحمد عزت.

أ ش أ

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