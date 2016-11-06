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غداً.. الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

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الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

تعرض قناة ماسبيرو زمان فى الثامنة مساء غدا لقاء خاص ونادر مع المطربة الراحلة صباح بصحبة المذيع طارق حبيب وتقدم صباح خلال اللقاء باقة رائعة من اجمل اغانيها مع كل سؤال يبدأ بحرف من الالف الى الياء ، وتكشف صباح خلال اللقاء اسرار خاصة عن الوسط الفنى وعلاقتها بنجوم الطرب والسينما فى والعالم العربي.

كما تتطرق الحلقة الى حياته الخاصة وعلاقتها بوالدتها ونشاتها ، وصرحت صباح خلال الحلقة بانها كانت تحب عملها اكثر من الزواج ، وانها تمنت ان تصل الى العالمية أكثر من ذلك.

ووجهت الصبوحة كلمة الى موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب بانه اب واخ وصديق للجميع ، كما قالت ان بليغ حمدى صديق وتعاونت معه فى العديد من الاغانى الرائعة مثل امورتى الحلوه ، زى العسل ، عدى عليا وسلم.

وقالت صباح ان تعاونها مع فريد الاطرش فى اروع الاغانى والالحان منها “يا دلع يا دلع”.

الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

الشحرورة في لقاء نادر على «ماسبيرو زمان»

 

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