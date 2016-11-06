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الليلة.. عمرو أديب يستضيف «بلاك تيما» وشباب من المؤتمر الوطني

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الليلة.. عمرو أديب يستضيف «بلاك تيما» وشباب من المؤتمر الوطني الليلة.. عمرو أديب يستضيف «بلاك تيما» وشباب من المؤتمر الوطني

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب فى برنامجه كل يوم على شاشة ON.E، فى تمام التاسعة والنصف مساء، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM ، عدد من الشباب الذين كرمهم السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح ومنحهم جائزة الإبداع فى ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي انعقد فى مدينة شرم الشيخ أواخر اكتوبر الماضي، وجائزة الإبداع تم استحداثها لأول مرة هذا العام لتمنح لشباب المبدعين فى المجالات المختلفة بهدف دعم جهود وانشطة الشباب.

يسلط عمرو أديب اليوم الضوء على هؤلاء الشباب، ليتعرف المواطنين أكثر عما أنجزوه، كما يستضيف أديب ، ثلاثي فرقة بلاك تيما ، وهي الفرقة الغنائية التي أحيت حفل الختام للمؤتمر الوطني الأول للشباب، حيث تفاعل الشباب مع أغانيهم وأشهرها (سيب بصمتك).

وفى إطار التنوع الذي حرص عليه برنامج( كل يوم) ، تطل اليوم الفنانة القديرة رجاء الجداوي في فقرتها المميزة (اسألوا رجاء) والتى تطرح خلالها كل القضايا التى تهم الأسرة المصرية.

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أونا

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