الحبس عامين مع الإيقاف لسائق دهس طفلين أثناء ذهابهم للمدرسة

قضت محكمة جنح منشأة ناصر، اليوم الأحد، بالحبس عام وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ على سائق “لودر”، دهس طفلين خلال ذهابهما للمدرسة، ما أسفر عن وفاتهما.

وقال السائق في التحقيقات، إنه لم يقصد دهس الطفلين، وإنما دهسهما خلال رجوعه بالخلف أمام مدرستهما بمنطقة الدويقة. واستمعت النيابة لأقوال مسؤولي المدرسة حول الواقعة، وقررت عرض السائق على مركز السموم لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه وقت الحادث.

بدأت الواقعة بورود إخطار لنيابة منشأة ناصر يفيد بمقتل الطفلين علي، ٩ سنوات، وصفاء ٨ سنوات، بعدما دهسهما سائق لودر، وتم القبض على السائق، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.