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اعتقال العشرات بعد هجمات على هندوس ببنجلادش

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اعتقال العشرات بعد هجمات على هندوس ببنجلادش اعتقال العشرات بعد هجمات على هندوس ببنجلادش

أرشيفية

قال شرطي كبير للصحفيين يوم الأحد إن الشرطة في بنجلادش اعتقلت العشرات بعد تجدد أعمال عنف ضد الهندوس أكبر أقليات البلاد.

وبحصسب رويترز تعرض الهندوس في منطقة براهمانباريا لهجوم بعد مزاعم عن تبادل شبان محليين تدوينة صغيرة على فيسبوك قال إسلاميون متشددون إنها ازدراء للمسجد الحرام.

واحتج إسلاميون متشددون وطالبوا باتخاذ إجراء ضد الشبان الهندوس الذين نفوا تبادل هذه التدوينة. واعتقلت الشرطة الشبان بتهمة إيذاء المشاعر الدينية لكن هذه الاعتقالات لم تهدئ التوترات.

ويقدر مجلس الوحدة الهندوسي البوذي المسيحي في بنجلادش أن أكثر من مئة منزل هندوسي و17 معبدا خُربت ونُهبت منذ اندلاع العنف في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وقال رانا داسجوبتا أمين عام المجلس لرويترز “هدف الهجمات هو إخراج الأقليات من هذه الأرض وشغل ممتلكاتها وأصولها.”

 

 

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