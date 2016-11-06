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"تموين المنيا" تضبط 1279 قضية خلال شهر أكتوبر

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"تموين المنيا" تضبط 1279 قضية خلال شهر أكتوبر "تموين المنيا" تضبط 1279 قضية خلال شهر أكتوبر

>المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت مديرية بالمنيا من ضبط وتحرير 1279 قضية تموينية، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتى شنتها المديرية على مدار شهر أكتوبر.

 

يأتى فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية .

 

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 612 قضية فى مجال متابعة المخابز البلدية، منها 146 قضية نقص بالوزن و8 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و40 قضية توقف دون عذر و17 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و10 قضايا تصرف وتجميع و391 قضية أخرى متنوعة، ما بين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

 

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 667 قضية مخالفة منها 189 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و11 بيع بأزيد من السعر المقرر و32 صلاحية و84 بدون ترخيص و10 أسطوانات و33 ذبح خارج السلخانة و79 مخالف لقانون 113 و10 مواد بترولية و5 غش تجارى و123 تجار تموينيين، بالإضافة إلى 91 قضية أخرى .

 

وأضاف أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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