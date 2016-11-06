القنصل الأميركي: نتوقع رقماً تاريخياً للتبـادل الاقتصـادي مـع المملـكـة

دعني أبدأ معك من زاوية الاقتصاد، إذ تعتبر المنطقة الشرقية من أهم مناطق المملكة من الناحية الاقتصادية، ويتركز الاقتصاد فيها في شركات كبرى من الجبيل إلى الدمام الصناعية، في ظل هذا الواقع الاقتصادي الكبير كيف تشرح لنا حجم التبادل الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وكيف هو معدل النمو في هذه العلاقة؟

نحن نفتخر بأن من المتوقع في هذه السنة أن يحقق البلدين رقماً تاريخياً في التبادل الاقتصادي في مجالات التجارة الثنائية بين البلدين، وسنحصل على (19) مليار دولار هذه السنة وهو أكبر رقم وصلنا له في تاريخ العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وهذا الرقم أسس على التعاون الاستراتيجي بين الشركات السعودية والأميركية الكبرى، ونحن حالياً نركز على المنشآت والشركات المتوسطة والصغيرة، إذ كنت شخصياً في غرفة المنطقة الشرقية في مناسبة تتعلق بهذا التوجه أقامتها الغرفة في الخبر، ولدينا نمو في الشركات المتوسطة والصغيرة وندرك أن في أميركا أغلبية فرص العمل تتوفر في هذه المنشآت، ولدينا في الجبيل أيضاً أكبر قرض أميركي حكومي لأي شركة في العالم، ويبلغ خمسة مليارات دولار نسبة القرض الحكومي الأميركي من بين قرض لشركة دون الأميركية مع شركة أرامكو السعودية في شركة صدارة، ونفتخر جداً بهذا المشروع، وكنت الأسبوع الماضي في مدينة الدمام الصناعية الثانية في افتتاح مصنع جي إي حيث هذه الشركة الأميركية تصنع أفضل تربينات في العالم، وهي الأكثر فعالية في العالم ونفتخر بهذه الخطوات الاقتصادية الإيجابية.