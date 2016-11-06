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القروض الشخصية على الخليجيين تتجاوز 1.43 تريليون ريال.. والمملكة الأقل قياساً بعدد السكان

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بلغ إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين 1.43 تريليون ريال ريال سعودي، (381.9 مليار دولار) نهاية النصف الأول من عام 2016، مرتفعةً بنسبة 8.7% عما كانت عليه نهاية النصف الأول من عام 2015، وزادت القروض الشخصية على الخليجيين بنحو 245 مليار ريال (65 مليار دولار) خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أي بنسبة نمو بلغت 20.7%. وحدث معظم الزيادة في القروض الموجهة للاستهلاك المباشر التي بلغت نحو 749.3 مليار ريال (199.8 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من عام 2016، مرتفعةً بنسبة 7.7% عما كانت عليه نهاية النصف الأول من عام 2015، وتمثل القروض الاستهلاكية نحو 47.7% من إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين، أما القروض العقارية فارتفعت بنسبة 9.7% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 682.9 مليار ريال (182.1 مليار دولار) تمثل نحو 53.9% من إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين (الجدول المرفق).

وسجلت المملكة أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية؛ حيث بلغت 343.1 مليار ريال (91.5 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من عام 2016م تمثل نحو 45.8% من إجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين، تلتها الإمارات التي بلغت فيها القروض الاستهلاكية نحو 140.5 مليار ريال (37.5 مليار دولار) تمثل 18.8% من إجمالي القروض الاستهلاكية، ثم قطر بنحو 129.5 مليار ريال (34.4 مليار دولار) تمثل 17.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية الخليجية، ثم الكويت بنحو 58.1 مليار ريال (15.5 مليار دولار) تمثل 7.8% من الإجمالي، ثم عُمان بنحو 49.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) تثمل 6.7% من الإجمالي، ثم البحرين بنحو 20.4 مليار ريال (5.4 مليارات دولار) تمثل 3.8% من إجمالي القروض الاستهلاكية على الخليجيين (الجدول أدناه والشكل المرفق).

وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى للقروض العقارية في نهاية النصف الأول من عام 2016؛ حيث بلغت في الإمارات نحو 298.7 مليار ريال (79.6 مليار دولار) تمثل نحو 43.7% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين، ثم الكويت بنحو 120.3 مليار ريال (32.1 مليار دولار) تمثل 17.6% من الإجمالي، تلتها قطر بنحو 117.4 مليار ريال (31.1 مليار دولار) تمثل 17.2% من الإجمالي، ثم بنحو 108.2 مليارات ريال (28.9 مليار دولار) تمثل نحو 15.8% من الإجمالي، ثم عُمان بنحو 25 مليار ريال (6.7 مليارات دولار) تمثل نحو 3.7% من الإجمالي، ثم البحرين بنحو 13.4 مليار ريال (3.6 مليارات دولار) تمثل 2.0% من إجمالي القروض العقارية على الخليجيين (الجدول والشكل رقم 2).

وفيما يتعلق بنسبة القروض العقارية إلى القروض الشخصية (الاستهلاكية)، فقد سجلت الإمارات أعلى نسبة بلغت 68%، وتلتها الكويت بنسبة 67.4%، ثم قطر بنسبة 47.6%، ثم عمان بنسبة 33.3%، ثم البحرين بنسبة 31.8%، ثم المملكة بنسبة 24% (الجدول المرفق). وبلغ معدل الإقراض على الخليجيين نحو 26.5 ألف ريال سعودي (7.1 آلاف دولار) لكل نسمة بنهاية النصف الأول من عام 2016م مرتفعاً بنسبة 6% عما كان عليه نهاية النصف الأول من العام السابق. وبافتراض أن متوسط حجم الأسرة الخليجية يتراوح ما بين 4 إلى 6 أفراد، فإن متوسط حجم القروض الشخصية على الأسرة الخليجية يتراوح ما بين 106 آلاف ريال (28 ألف دولار) إلى 159 ألف ريال (42 ألف دولار).

وسجلت المملكة أقل دول مجلس التعاون في معدل القروض الشخصية إلى عدد السكان؛ حيث بلغ المعدل 14.1 ألف ريال في النصف الأول من عام 2016م، تلتها عُمان بنحو 18.9 ألف ريال، ثم البحرين بنحو 31.8 ألف ريال، ثم الكويت بنحو 42.2 ألف ريال، ثم الإمارات بنحو 44.6 ألف ريال، ثم قطر بنحو 95.6 ألف ريال (الجدول والشكل المرفق).

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