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كوريا الشمالية تعلن احتمالية إطلاقها صاروخا باليستيا خلال انتخابات أمريكا

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كوريا الشمالية تعلن احتمالية إطلاقها صاروخا باليستيا خلال انتخابات أمريكا كوريا الشمالية تعلن احتمالية إطلاقها صاروخا باليستيا خلال انتخابات أمريكا

>كتب: هاشم الفخرانى

قال مصدر عسكرى بكوريا الشمالية، اليوم الأحد أنه من المحتمل أن تطلق  بلاده صاروخا باليستيا عابرا للقارات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 

وحسب ما ذكرته وكالة "يونهاب" للأنباء، يراقب الجيش الكورى الجنوبى التطورات فى كوريا الشمالية، ويرصد عن كثب تحركات صواريخ موسودان التى يتم إطلاقها من منصات إطلاق متحركة.

 

وقال مسؤول عسكري إن التكهنات بإطلاق صاروخ فى المستقبل القريب تأتي ضمن آراء خبراء في الشأن الكوري الشمالي تقول إن  كوريا الشمالية قد ترسل رسالة قوية للرئيس الأمريكي القادم".

 

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن سباق متقارب بين المرشحين الديمقراطي والجمهوري، وفقا لعدة استطلاعات.

 

يشار إلى أن صاروخ موسودان، أو صاروخ BM-35 ، قادر على إصابة الهدف في جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ، فهى موطن لعدد من الأسلحة الاستراتيجية التى يمكن أن تساند القوات الكورية الجنوبية والأمريكية حال وقوع اشتباك فى شبه الجزيرة الكورية .


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