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الرئيس الجزائري يعين دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

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الرئيس الجزائري يعين دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئيس الجزائري يعين دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

بوتفليقة

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وذكرت الرئاسة الجزائرية – في بيان لها ظهر اليوم الأحد أن “رئيس الجمهورية عين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.

وقال البيان أنه “طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور وبأمر من رئيس الجمهورية قام ديوان الرئاسة كتابيا باستشارة مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة و عددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.

وأضاف : “عند انقضاء الأجل المحدد تلقى ديوان رئاسة الجمهورية 60 ردا أعلن فيها 47 حزبا سياسيا صراحة موافقتهم على الاقتراح الصادر عن رئيس الدولة فيما أبدت 9 أحزاب أخرى تحفظات بينما أبدت 4 أحزاب أخرى اعتراضات سياسية على الاقتراح”.

وتابع ” يتجلى من ذلك أن التحفظات أو الاعتراضات الواردة من بعض الأحزاب لا تندرج في سياق المادة 194 من الدستور في حين أن غالبية التشكيلات السياسية التي تمت استشارتها تؤيد اقتراح رئيس الدولة”.

تم انتخاب رجل القانون السيد عبد الوهاب دربال بالمجلس الشعبي الوطني سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الإتحاد الأوروبي ببروكسيل. كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية و هي المهمة الي تقلدها إلى غاية ربيع سنة 2016.

وتم انتخاب رجل القانون السيد عبد الوهاب دربال بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري سنة 1997 ممثلا لحزب النهضة ليتقلد بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا برئاسة الجمهورية الجزائرية قبل أن يكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، كما عين سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلدها حتي مطلع العام جاري (2016).

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أونا

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