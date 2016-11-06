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4 ديسمبر .. إعادة دعوى بطلان حل مؤسسة بنت مصر للتنمية

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4 ديسمبر .. إعادة دعوى بطلان حل مؤسسة بنت مصر للتنمية 4 ديسمبر .. إعادة دعوى بطلان حل مؤسسة بنت مصر للتنمية

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، اليوم الاحد، إعادة الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغنى، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت الخيرية للتنمية والخدمات، والتى تطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسستها “بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، للمرافعة بجلسة ٤ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي، بصفتهم، وبدر الدين سامى مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية المصفى.

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