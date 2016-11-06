الدفاع الروسية: نختلف مع واشنطن في فهم جدوى الهدنة الإنسانية في حلب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي تظهر اختلافنا معهم في فهم “جدوى” الهدنة الإنسانية في حلب، مضيفا أن موسكو تولي أهمية لايصال المساعدات الانسانية للسوريين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قائلا “بالنسبة لنا الأولوية هي مساعدة الناس، لذلك خلال الحرب على الإرهاب الدولي في سوريا، نولي اهتماما كبيرا بالمصالحات بين أطراف الصراع، وإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين”.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) اليوم الأحد عن كوناشينكوف قوله: ان روسيا أرسلت في الأشهر الأخيرة أكثر من 100 طن من الغذاء والأدوية والمواد الضرورية الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تم تسليمها إلى كل سكان حلب في الجزء الغربي والشرقي.

وأضاف المتحدث الروسي أن الولايات المتحدة لم تقدم للسوريين حتى “فتات الخبز”، مؤكدا أن واشنطن لم تنفذ حتى التزامها باتفاقياتها مع روسيا، ولم تسلمنا خرائط ومعلومات حول المجموعات الإرهابية في سوريا، بما في ذلك تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان.

وتأتي تصريحات كوناشينكوف تعليقا على ما قاله الناطق باسم الخارجية الأمريكية بأنه لا توجد جدوى من الهدنة الإنسانية في مدينة حلب السورية التي أعلنتها روسيا أكثر من مرة.

أ ش أ