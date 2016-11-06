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الحبس عام مع الشغل لمتهمين بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك

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الحبس عام مع الشغل لمتهمين بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك الحبس عام مع الشغل لمتهمين بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مصطفى محمود دالى ومحمود بسيونى عضوا رابطة “الوايت نايتس” بالحبس لمدة عام مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الشروع في قتل رئيس نادى الزمالك».

كما عاقبت بالمحكمة المتهم محمود بسيونى بالحبس لمدة عام مع الشغل لاتهامة بالتجمهر أمام نادى الزمالك.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات أهمها التلويح بالعنف وعقد العزم على قتل المجني عليه ” رئيس نادي الزمالك وترصد تحركاته في الأماكن التي يتردد عليها.

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