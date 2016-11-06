مسئول الصحة بالغربية: كرسي داخل العناية المركزة وراء حريق حميات طنطا

الغربية اسلام الخياط

سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية علي حريق نشب داخل مستشفي الحميات بطنطا بعد الدفع بسيارتى إطفاء ما أصاب المرضي بحالة من الخوف والذعر واخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية بالواقعة.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أن حريق الحميات حريق محدود موضحا أن مدير االمستشفي أكد أن أحد الكراسي الكائنة بغرفة العناية نشب به النيران وانتقل رجال القوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه جاري اتخاذ اللازم قانونيا ومعرفة اسباب الحريق ورفع تقرير بحجم التلفيات وتحديد قيمة الخسائر.